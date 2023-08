(Di giovedì 24 agosto 2023) In undi, l'Italia vive la vigilia dell’esordio ai Mondiali di basket contro l’Angola . A infondere ottimismo non sono solo le sette vittorie di fila conquistate nell’avvicinamento al torneo - una striscia positiva che dovrebbe allungarsi domani nel match con la squadra africana, sulla carta la meno forte del girone che comprende anche Repubblica Dominicana e Filippine -,...

3 paesi ospitanti, 32 squadre e una competizione iridata tutta da vivere in 16 giornila ...dell'emittente e da anni seconda voce al fianco di Flavio Tranquillo nelle telecronache dell'...L'a caccia dell'ennesimo sogno di mezza estate, dopo un'Olimpiade e un Europeo densi di ... ma talento in abbondanza per vincere il girone in scioltezza e mettere la strada in discesa...Ultimo giorno in Italia, poi la partenzal'Asia. L'è a Roma, dove si è radunata dopo 48 ore di riposo. Gli azzurri si trovano al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa a Roma e partiranno domanil'Asia. La ...

Italbasket verso il Mondiale, grande fiducia negli Azzurri e nel Poz: “Clima spettacolare, mai visto&rd Gazzetta del Sud

In un clima di grande fiducia, l'Italia vive la vigilia dell’esordio ai Mondiali di basket contro l’Angola. A infondere ottimismo non sono solo le sette vittorie di fila conquistate nell’avvicinamento ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...