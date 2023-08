Isola Sacra | la processione motorizzata apre il momento clou della festa di Maria Madre della Divina Provvidenza

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 24 agosto 2023) Fiumicino – Sarà laad aprire ufficialmente, domenica 27 agosto alle ore 15, lapatronale di Santa, all’. Il carro con l’immagineMadonna, protettrice die delle realtà agricole, accompagnato dal cicloraduno comunitario, transiterà per alcune delle strade principali del territorio parrocchiale: viaScafa, via Monte Cauriol, via Plezzo, via Castagnevizza, via Trincea delle Frasche, via Valderoa, via Iannotta, via Monte Solarolo, via Val Lagarina, via Coni Zugna, via Hermada, ecc. ...