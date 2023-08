“Irpinia Terra di Mezzo” | un festival interamente dedicato alle donne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ conto alla rovescia per la quarta edizione didiCultura Ri-sorgente dal 31 agosto al 6 settembre. Al centro della kermesse le. Evento che toccherà sei comuni irpini in un connubio di arte, musica, cultura e tradizione. I comuni interessati sono Santo Stefano del Sole (capofila, ndr.), Santa Lucia di Serino, Cesinali, Pietradefusi Dentecane, Sorbo Serpico e Salza Irpina. “Ilè sicuramente più articolato – afferma la direttrice artistica Fiorenza Calogero – Le prime due edizione sono state realizzate in Alta, dopodiché ilsi è spostato verso la Vdel Sabato. Lo scorso anno l’edizione era più legata alla musica folk, visto che per me ogni edizione deve avere una ...