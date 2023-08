“Irpinia in vespa” | arriva il raduno nazionale | la due giorni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi profila all’orizzonte l’appuntamento più atteso dell’estate irpina, si scaldano i motori, a due e quattro tempi, in vista di “in/Naturalmente“, ila partecipazione estera del “MotoClub LEONI ROSSI” di Grottaminarda giunto alla sua dodicesima edizione. Ancora una volta è l’la protagonista della dueche si terrà a Summonte il 26 e 27 agosto. Attesi i rappresentanti deiClub di tutto il centro sud Italia oltre i temerari che raggiungeranno la nostra Provincia dall’estero. Una dueche prenderà il via già sabato mattina per accogliere chi vorrà trascorrere tutto il weekend all’ombra dei faggi del Partenio. Ricco ed articolato il programma tra ...