Io sono tuo padre | la recensione del film con Omar Sy

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il: Iotuo, 2022. Regia: Mathieu Vadepied. Cast:Sy, Jonas Bloquet, Alassane Diong, Alassane Sy, Bamar Kane, Aminata Wone, François Chattot, Clément Sambou, Oumar Sey. Genere: Drammatico. Durata: 110 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stampa. Trama: È il 1917 e il mondo si trova nel pieno di quella che verrà ricordata come la Grande Guerra. Un conflitto che ha cambiato completamente i lineamenti del mondo conosciuto e che, soprattutto, ha coinvolto vite ignare all’interno di una guerra sostanzialmente estranea. Una di queste è l’esistenza del senegalese Bakary Diallo che decide di arruolarsi nell’esercito francese non per convinzione ma per non abbandonare il figlio Thierno ad un potenziale destino di sofferenze. Il ragazzo, infatti, fa parte di quelle giovani leve che la Francia letteralmente ...