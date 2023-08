Invasioni di topi a Roma | dove si trovano

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dasono arrivate, solo nelle ultime ore, diverse segnalazioni in merito alla presenza sempre più invasiva diper le strade della Capitale. L’allarme arriva da Ponte Milvio a Torpignattara e i cittadini iniziano ad essere seriamente preoccupati delle conseguenze di tale presenza. Dai cassonetti arrivano fin dentro le case e la situazione si sta facendo sempre più preoccupante. Sono decine iavvistati per le vie della Capitale e quella registrata anelle ultime ore sembra avere i contorni di una vera invasione. I residenti continuano a denunciare situazioni preoccupanti e l’appello, rivolto direttamente al Comune, è quello di intervenire il prima possibile per una condizione che si presenta, ormai, come piuttosto grave. Topo – VelvetMaga spasso nella Capitale Il nuovo grido ...