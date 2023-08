Inter | Pavard stufo di aspettare | per il Bayern ora è malato

Febbre da. Già perchéha talmente voglia di raggiungere la sua nuova squadra che ha finito per ammalarsi Almeno è questa la motivazione ufficiale fornita ieri dal Bayern per spiegare la sua ...L'si appresta ad accogliere, mentre il Milan pensa ad Ekitike per rinforzare l'attacco di Stefano Pioli. Calciomercato, tutte le trattative e le news del 23 agosto. 08:30 24 Agosto ...... giovedì o venerdì,- ci si aspetta per oggi il via libera del Bayern, che vuole essere ... Il dibattito se l'sia più forte o meno rispetto all'anno scorso è aperto e la corrente del 'meno' ...

Febbre da Inter. Già perché Pavard ha talmente voglia di raggiungere la sua nuova squadra che ha finito per ammalarsi… Almeno è questa la motivazione ufficiale fornita ieri dal Bayern per spiegare la ...In questi ultimi otto giorni di mercato (chiusura alle ore 20 del 1° settembre) il Milan proverà a fare un ultimo colpo, il decimo di questa sessione. Gli sforzi del club di via Aldo ...