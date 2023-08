Inter Miami | Messi colpisce ancora | due assist e altra finale

L'di Leo Messi coglie la finale di U. S. Open Cup dopo la vittoria ai rigori contro Cincinnati L'di Leo Messi coglie la finale di U. S. Open Cup dopo la vittoria ai rigori contro ...Otto partite, dieci gol: il bottino di Lionel Messi nella sua breve avventura con l'straordinario. Mercoled notte, la squadra della Florida si assicurata l'opportunit di competere per un altro titolo. In semifinale dell'US Open Cup l'si infatti imposto per 5 - ...Due assist e un rigore segnato per il campione argentino(STATI UNITI) - Lionel Messi lancia l'in finale di US Open Cup. Il campione argentino, quando la squadra era sotto di due reti contro l'FC Cincinnati, ha servito due assist perfetti a Leonardo Campana che ha siglato la rete ...

Leo Messi porta Inter Miami in finale di US Open Cup Adnkronos

Con un lancio dalla trequarti, la Pulce ha mandato in rete Leonardo Campana e ha salvato l’Inter Miami dall’esclusione dalla competizione. Il video è girato da una prospettiva inedita: alle spalle ...Le voci si fanno sempre più insistenti. Il nerazzurro potrebbe raggiungere a Miami Lionel Messi e provare l'avventura in MLS.