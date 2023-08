Inter | in difesa la coperta è corta | Pavard più che fondamentale

(Di giovedì 24 agosto 2023) I problemi fisici subiti da Matteo Darmian e Francesco Acerbi – entrambi in dubbio per Cagliari-di lunedì – mettono in luce la povertà di alternative in. Con, di fatto, soltanto tre giocatori disponibili per Simone Inzaghi. Ecco perché Benjaminè più che– Tolti Matteo Darmian e Francesco Acerbi, alle prese con qualche problema fisico in vista di Cagliari-, Simone Inzaghi ha di fatto a disposizione tre difensori: Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e il giovane Yann Bisseck. Un problema decisamente da non sottovalutare. Non soltanto ora, ma anche in ottica di quando il calendario diventerà molto più fitto. In questo senso per l’assume ancora più importanza l’arrivo il prima possibile di Benjamin ...

Pavard all’Inter: solido in difesa, ma più offensivo di Skriniar Tuttosport

Sistemata la pratica in attacco, con l'addio di Correa e contestualmente il ritorno di Alexis Sanchez (domani le visite mediche), l'Inter ora deve completare la difesa ...L'Inter di Inzaghi prepara la sfida all'Unipol Domus contro il Cagliari, attendendo Pavard: coperta corta in difesa, con Darmian in dubbio e Acerbi out ...