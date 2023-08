Inter | domani le visite mediche di Sanchez Tutto fatto per la cessione di Correa al Marsiglia

(Di giovedì 24 agosto 2023) L’sta completare il proprio reparto offensivo. Mentre Joaquinviaggia a grandi passi verso ilcon cui, secondo Sky Sport, c’è un accordo sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 13 milioni; operazione che può trasformarsi in prestito oneroso a 2 milioni, 10 di obbligo di riscatto e 1 di bonus nel caso in cui i francesi si qualifichino alla prossima edizione della Champions League. Al posto dell’attaccante argentino in nerazzurro tornerà lo svincolato Alexis, che nella scorsa stagione ha militato proprio nel: il cileno aspetta solo il via libera definitivo per poter riabbracciare l’379 giorni dopo il suo addio. SportFace.

In questi giorni infatti si vocifera di un interessamento dei giallorossi per il belga che tanto ha fatto infuriare l'e gli interisti: i nerazzurri lo odiano, i ...La deadline è fissata per giovedì (). Una delle alternative all'attaccante colombiano è ... così lo stipendio scenderebbe a 8,5 milioni (gli stessi che pagava l'lo scorso anno). I ...

Pavard, per l’Inter è un super colpo: entro domani sbarcherà a Milano. Inzaghi ha già… fcinter1908

L’Inter ha chiuso con il Marsiglia per la cessione di Correa in prestito con diritto. Domani le visite per l’arrivo di Alexis Sanchez Definito il cambio in attacco in casa Inter. I nerazzurri hanno ...Inter e Olympique Marsiglia hanno chiuso la trattativa per il trasferimento in Francia di Joaquin Correa, che lascia così i nerazzurri ...