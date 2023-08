Intelligenza artificiale | una donna paralizzata torna a parlare grazie all' interfaccia cervello-computer

(Di giovedì 24 agosto 2023) Per la prima volta al mondo, un'ha tradotto i segnali cerebrali in parole ed espressioni facciali, consentendo una comunicazione veloce e più naturale

Volano i ricavi di Nvidia, colosso americano di chip e. Lo ha riferito la stessa azienda in riferimento alla sua trimestrale. Infatti, cifre alla mano, risultano più che raddoppiati, nel secondo trimestre dell'anno e in paragone ...AGI - Sono 8,4 milioni i l avoratori italiani a rischio per effetto della diffusione dell'. Ad evidenziarlo è un rapporto di Confartigianato che analizza il grado di esposizione all'IA del nostro mercato del lavoro. Ne emerge che il 36,2% del totale degli occupati ...Nonostante una nuova offerta da parte dei datori di lavoro per migliorare le condizioni salariali e di lavoro e per regolamentare l'uso dell', i colloqui sono ancora in fase ...

La prima fase di scambi conferma l'avvio positivo di Piazza Affari e delle principali Borse europee, in un clima in partenza sostenuto soprattutto dai conti del secondo trimestre di Nvidia, il colosso ...Roma, 24 ago. (askanews) - Dopo oltre 100 giorni di sciopero a Hollywood, il sindacato degli sceneggiatori ha rifiutato una prima offerta di compromesso degli ...