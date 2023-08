(Di giovedì 24 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Uncolpo di mercato per laSGche si assicura le prestazioni sportive del forte opposto, che ritorna a giocare con le diavole rosse sangiorgesi, con la quale tanti successi ha conquistato negli anni passati. Un acquisto fortemente voluto sia dallo staff tecnico che dal Presidente Mauro Camerlengo prodigatosi in prima persona per “convincere”a tornare a vestire la maglia biancorossa. Tanta qualità ed esperienza per, che sicuramente sarà un tassello fondamentale nel roster a disposizione di coach Franzese in vista della difficilissima stagione agonistica 2023-24. ”Sono contentissima ed entusiasta – queste le prime parole di...

E' Teresa Frate il nuovo rinforzo in casaSG Volley, che riesce ad aggiudicarsi le prestazioni sportive della bravissima palleggiatrice foggiana. Un ingaggio voluto fortemente per affidarsi a mani esperte e sicure in grado di ...A vestire i colori dellaSG Volley 1997 sarà la talentuosa e forte schiacciatrice Debora Salpietro, classe 2003, che lo scorso anno si è messa in evidenza disputando un ottimo ...Vesuvio Oplonti NA , Ancis Villaricca NA ,SG Volley BN , Carbat Matese CE . Nei prossimi giorni verrà reso noto anche il calendario delle sfide per una stagione che si preannuncia ...

Intec Service SG Volley, un grande ritorno: Valeria Carlozzi TV Sette Benevento

E’ Teresa Frate il nuovo rinforzo in casa Intec Service SG Volley, che riesce ad aggiudicarsi le prestazioni sportive della bravissima palleggiatrice foggiana. Un ingaggio voluto fortemente per ...E’ Teresa Frate il nuovo rinforzo in casa Intec Service SG Volley, che riesce ad aggiudicarsi le prestazioni sportive della bravissima palleggiatrice foggiana. Un ingaggio voluto fortemente per affi ...