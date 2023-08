Indipendenza ucraina | i palazzi dell' Europa illuminati con la bandiera di Kiev

Kyiv, 24. La festa dell'dell'ricorre oggi in coincidenza con un anno e mezzo dall'inizio della terribile guerra che continua a seminare morte e distruzione nel cuore dell'Europa. Il presidente, Volodymyr ...KIEV () - 'Oggi celebriamo il 32º anniversario della nostra, l'dell'. Ed è per questo che stiamo combattendo. E tutti sono importanti in questa lotta'. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram ...La notizia emerge mentre il primo ministro norvegese Jonas Gahr StOEre e' in visita a sorpresa a Kiev nel Giorno dell'dell'. Red - Sim 24 - 08 - 23 13:33:19 (0290) 5 NNNN

