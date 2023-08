Incidente tra Lainate e Garbagnate | scontro tra camion e auto tre feriti | di cui 2 gravi

i primi possiamo ricordare le penne alla norcina, la polenta o gli gnocchi del porchettaio e ... Zeno (Filt Cgil): un altro bluff della giunta regionale Potrebbe anche interessartisul ...... soccorsa un'escusionista Ombrelloni e lettini in spiaggia per prenotare il posto: scatta il sequestro a Lignano Addio a Renato Santin, il sindaco di Chions muore a 65 anniauto e bici ...... soccorsa un'escusionista Ombrelloni e lettini in spiaggia per prenotare il posto: scatta il sequestro a Lignano Addio a Renato Santin, il sindaco di Chions muore a 65 anniauto e bici ...

Incidente tra auto e moto a Vigano San Martino vicino Bergamo, grave una 27enne: interviene l'elisoccorso Virgilio Notizie

(LaPresse) Sono ancora avvolte nel mistero le cause dell'incidente aereo che ha portato alla morte di Evgenij Prigozhin. Il jet privato del ...Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio al confine tra Lainate e Garbagnate, con lo scontro tra un grosso camion e un’autovettura e ...