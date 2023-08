Incidente stradale a Grossetto | muore un 54enne di Sezze con sua moglie

(Di giovedì 24 agosto 2023)– Una domenica pomeriggio destinata a essere il rientro da una piacevole vacanza si è trasformata in una tragedia inimmaginabile per la famiglia di Giovanni Cardinali, 54 anni, originario di, e suaMonica Rosi, 46 anni, due coniugi che hanno perso la vita in un gravesulla via Aurelia, all’altezza L'articolo Temporeale Quotidiano.

mortale nelle prime ore del mattino a Roma . Un giovane di 19 anni ha perso la vita lungo la Cristoforo Colombo alle 3:30, in corrispondenza dell'incrocio con Via Marco Polo mentre ...Un ragazzo di 19 anni è morto e una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita in unavvenuto nella notte, intorno alle 3.25, in via Cristoforo Colombo all'altezza di viale Marco Polo. I due erano in sella a uno scooter elettrico guidato dal 19enne. Nell', ...Non si esclude che il ragazzo possa aver perso il controllo del mezzo per un dissesto al manto. L'è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Cristoforo Colombo e viale Marco Polo.

Spaventoso incidente stradale: grave ragazzina di 15 anni LA NAZIONE

Roma, 24 ago. – E’ di un morto e di una ferita grave, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 3 all’Eur su via Cristoforo Colombo e viale Marco… Leggi ...Un ragazzo di 17 anni è stato coinvolto in un incidente stradale ieri sera alle 23 lungo la strada provinciale della Val di Peio. Nell'incrocio di Celentino, la moto guidata dal giovane si è scontrata ...