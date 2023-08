Incidente o missile | tutte le ipotesi sul crollo del jet di Prigozhin

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'aereo privato dell'ormai ex capo della Wagner non ha denunciato alcun problema a bordo prima di schiantarsi. Sparito dai radar, forse è stato preso di mira da un segnale di disturbo che ne ha compromesso le comunicazioni radio. Dai canali vicini ai mercenari piovono accuse contro Mosca: "È stato abbattuto"

Fonti di intelligence europea non escludono che il velivolo sia stato colpito da undella ... "È stata avviata un'indagine sull'aereo dell'Embraer avvenuto nella regione di Tver. ...A sentire i suoi, e cioè il gruppo Telegram Grey Zone, l'è frutto di "fuoco amico": della contraerea russa, o di un. Anche il presidente americano Joe Biden non ha escluso che si ...... abbattuto dalla contraerea russa o da unle ipotesi sul tavolo. Che però avvolgono la vicenda in un mistero ancora senza una conferma univoca:- ipotesi debole per un uomo che di ...

Incidente o missile: le ipotesi sul crollo del jet di Prigozhin in Russia ilGiornale.it

L'aereo privato dell'ormai ex capo della Wagner non ha denunciato alcun problema a bordo prima di schiantarsi. Sparito dai radar, forse è stato preso di mira da un segnale di disturbo che ne ha compro ...È pratica standard lanciare due missili di difesa aerea contro un singolo bersaglio per aumentare le probabilità di mettere a segno un colpo". Terzo, "le immagini di bassa qualità del luogo ...