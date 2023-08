Incendi in Grecia | sesto giorno consecutivo | fiamme a 20 km da Atene

(Di giovedì 24 agosto 2023) Centinaia di vigili del fuoco, via terra e con elicotteri, sono impegnati ad affrontare per ilgliscoppiati in. Uno dei fronti piu' impegnativi rimane quello ...

Centinaia di vigili del fuoco, via terra e con elicotteri, sono impegnati ad affrontare per il sesto giorno consecutivo gliscoppiati in. Uno dei fronti piu' impegnativi rimane quello sul monte Parnete, circa 20 chilometri a nord di Atene, dove l'incendio ha preso nuovamente vigore nella notte e sta ...Centinaia di vigili del fuoco sono impegnati ad affrontare, per il sesto giorno consecutivo, gliscoppiati in. Uno dei fronti più impegnativi rimane quello sul monte Parnete (Parnitha in greco), circa 20 chilometri a nord di Atene, dove l'incendio ha preso nuovamente vigore nella ...Gliinhanno distrutto auto, case e terreni ad Archarnes, alla periferia di Atene. I vigili del fuoco greci stanno lavorando per i roghi incontrollati per il sesto giorno. Due giorni fa i ...

Nuova ondata di incendi in Grecia: morti e molti evacuati - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Centinaia di vigili del fuoco, via terra e con elicotteri, sono impegnati ad affrontare per il sesto giorno consecutivo gli incendi scoppiati ...Mancano poco all'inizio della tappa greca del WRC (7-10 settembre) ma, le notizie di cronaca inerente ai numerosi incendi sulla ...