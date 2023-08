Incendi in Canada | “tornado di fuoco” a Lillooet | la tromba d’aria formata dai venti e dall’intensità delle fiamme video

Immagini di un "tornado di fuoco" che si e' formato durante un intenso incendio boschivo nelle prime ore del 17 agosto nel Bendor Range Complex vicino a Lillooet, British Columbia. La combinazione di ...Ilha vissuto la peggiore stagione mai registrata per gliboschivi, così come alcune zone del Mediterraneo. Implicazioni per le materie prime agricole La coltivazione dei prodotti ...Philippe Gachon , ricercatore presso l'Università del Québec a Montréal, ha spiegato poi che tradizionalmente gliinera fortemente limitati dall'ampia copertura nevosa presente in ...

In Canada il blocco delle notizie su Facebook continua nonostante i grandi incendi Il Post

Immagini di un 'tornado di fuoco' che si e' formato durante un intenso incendio boschivo nelle prime ore del 17 agosto nel Bendor Range ...La stagione degli incendi in Canada ha finora distrutto 13 milioni di ettari di terreno, danneggiato almeno 200 strutture, tra cui numerose case, causato lo sfollamento di oltre 150mila persone e ...