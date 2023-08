In vacanza nelle «gemme del Sud»

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 agosto 2023) Partire, finalmente, specie se si è aspettato così tanto. O ripartire, anche solo per un fine settimana. Dilatare le sensazioni dell’estate, pure quando il calendario, spietato, parlerà già d’autunno. Andare altrove, con meno folla e prezzi più abbordabili dell’altissima stagione, tanto per gli alloggi, quanto per i biglietti aerei. Riecco laintelligente, quella che in primavera sembra un pallido miraggio, adesso è dietro l’angolo. Settembre e ottobre sono i tempi supplementari o, chissà, il salvataggio in calcio d’angolo della stagione più dolce. Sedate o differite le velleità esterofile, il Sud Italia rimane la destinazione logica: temperature piacevoli (schizofrenie meteorologiche permettendo), mare incantevole, cucina tentatrice (per la remise en forme se ne parla al rientro) e, ovvietà a parte, strutture ricettive che grondano tradizioni con un twist ...