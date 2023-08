In un' intervista lo definisce «uno spirito meraviglioso»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 24 agosto 2023) Quando a febbraio di quest’anno Paris Match aveva pubblicato in esclusiva alcune immagini di Monica Bellucci e Tim Burton a braccetto, si è immediatamente avviata la macchina del gossip. Il magazine francese, già in quel momento, non aveva utilizzato il condizionale e, anzi, aveva dato la notizia come certa. Si parlava di una frequentazione in atto già da mesi. Effettivamente, a distanza di alcune settimane, i due hanno ufficializzato la loro relazione. E, anche se hanno sempre desiderato tenere un profilo molto basso a riguardo, non sono mancate alcune sporadiche rivelazioni dei diretti interessati. L’ultima di queste è arrivata proprio in queste ore da parte dell’attrice. ...