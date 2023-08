In un’epoca di estremismi e nuovi modelli contemporanei | ha ancora senso parlare di famiglia tradizionale?

Leggi su dilei

(Di giovedì 24 agosto 2023) La nostra realtà è un intricato tessuto di retaggi culturali del passato, una trama complessa che ha plasmato il mondo in cui viviamo oggi e che non sempre rispecchia fedelmente la dinamica e l’eterogeneità della società contemporanea. Le regole, i valori e le tradizioni che ci hanno tramandato fin da quando eravamo bambini possono talvolta entrare in conflitto con le esigenze attuali, creando un gap tra il mondo che abbiamo ereditato e quello in cui viviamo. Negli ultimi decenni, lacomposta da mamma, papà e figli è stata spesso vista come l’unica possibile, un archetipo stabilito e indiscusso che ha rappresentato per lungo tempo il modello predominante, riflettendo una visione dellabasata su ruoli di genere ben definiti e sulla procreazione. Tuttavia, questo quadro non rispecchia pienamente la complessità e la diversità delle ...