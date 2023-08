‘In The Fire’ | il ritorno al cinema di Amber Heard | il backstage in esclusiva

Leggi su funweek

(Di giovedì 24 agosto 2023)torna alnel thriller supernatural (in costume) In The Fire. Diretto da Conor Allyn e prodotto da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment con Paradox Studios e Angel Oak Films, nel cast figurano anche Eduardo Noriega, Lorenzo McGovern Zaini e Luca Calvani. In The Fire sarà nelle sale dal 14 settembre, distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos. Nel filmè Grace, una psichiatra americana chiamata a risolvere il caso di un bambino disturbato e forse posseduto sul finire del 1800 in Colombia. All’epoca la psicanalisi non era ancora considerata una scienza – specie se praticata da una donna – perché tutti preferivano credere nella superstizione e nel maligno. Durante il viaggio, Grace si metterà alla prova non solo come medico, ma anche come ...