In che fascia è la Roma per il sorteggio di Europa League? Le possibili avversarie e chi evitano i giallorossi

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 agosto 2023) Le coppe europee sono ormai dietro l’angolo e anche l’non è da meno. La seconda competizione continentale per club è pronta per il via e vedrà la Finale dell’edizione 2023-2024 all’Aviva Stadium di Dublino e le squadre di casa nostra ai nastri di partenza saranno due: Atalanta e. I, tra l’altro, cercheranno di rifarsi dopo la sconfitta ai calci di rigore nell’ultimo atto contro il Siviglia. Un percorso che non sarà semplice, vista la lunghezza dellae il livello delle rivali, ma che inizierà dalla primadei sorteggi di Nyon (Svizzera). La, infatti, sarà inserita tra le teste di serie della competizione. In questo modo si eviterannodavvero complicate nella fase a ...