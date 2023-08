“In carcere per 24 anni” Choc all’Eredità | l’ex concorrente condannato per l’omicidio dei genitori

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 agosto 2023) Aveva programmato il delitto già diversi mesi prima della morte del padre e del tentato omicidio della madre.dell’Ereditàa 24di. Una storiache ha come protagonista un giovane che aveva partecipato al quiz televisivo in onda sulla Rai e condotto da Flavio Insinna. I fatti risalgono al 24 aprile 2021 e in un primo momento Marco Eletti aveva negato le accuse. Sabrina Guidetti è stata a lungo in coma in ospedale a causa del pesante avvelenamento (oltre ai polsi tagliati) e poi si è ripresa. Secondo la Corte di Assise di Reggio Emilia, il giovane aveva premeditatoe per questo è statoa 24e due mesi di. Secondo la Corte Marco Eletti si ...