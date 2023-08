Ilary Blasi verso la conduzione di Sanremo 2024? Ecco cosa emerge dall’indiscrezione  

(Di giovedì 24 agosto 2023)potrebbe affiancare Amadeus alladiLa nota conduttrice di Mediaset,negli ultimi mesi è stata impegnata allade L’Isola dei Famosi. Nei prossimi mesi tornerà nuovamente in tv alladi un nuovo programma? Sui progetti futuri dellanon si conoscono ancora maggiori dettagli, nel frattempo la conduttrice si sta godendo la sua estate con la sua famiglia e il suo nuovo amore Bastian Muller. Lasui social è super attiva condividendo con i propri follower i momenti più belli della sua estate in giro per il mondo. ...

Tuttavia non mancano i nomi di Lorella Cuccarini e della stessa Raffaella Mennoia , braccio destro della De Filippi, mentre 'l'ultima voce clamorosa' riguarderebbe. Quest'ultima tuttavia,...Ora è il turno diper la quale pare che a Mediaset non ci sia più posto. Da stella di Canale 5 a indesiderata e probabile disoccupata , perle cose si fanno molto dure e, in realtà, ...è fuori da Mediaset, al momento. Lo assicura il magazine Oggi che ha scritto che ciò che Pier Silvio Berlusconi ha lasciato intendere un mese e mezzo fa durante la presentazione dei ...

"Ilary Blasi prima vittima di Pier Silvio": il retroscena su Mediaset Corriere dello Sport

Ilary Blasi si sta godendo la vacanza in Puglia, con il compagno Bastian e lefiglie. Per una cena serale ha sfoggiato un look super sensuale.Secondo un recente rumor Ilary Blasi potrebbe co-condurre il Festival di Sanremo 2024 accanto ad Amadeus. I dettagli.