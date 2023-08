Il week-end al cinema | da “La lunga corsa” a “La bella estate”

Anche per il GP di Olanda, tutto ilviene trasmesso in diretta TV su Sky ma c'è la possibilità di seguire in differita, sia qualifiche che gara, in chiaro e in modo gratuito su TV8. La ...... al netto di, festivi e ferie. Per Francesco Casciano , sindaco Pd di Collegno , nella zona ovest del Torinese, la Regione ha invece 'creato un problema e allo stesso tempo ha mancato un'...Gli arresti non sembrano fermare i furti a Roma, sia nelle zone del centro storico che nelle aree dei mezzi pubblici. Nelne sono stati arrestati tredici , in una giornata ne sono stati bloccati dieci , mentre ventinove sono stati ladri fermati per furti in appartamento . Numeri che si vanno a sommare di quelli ...

Cosa fare | sabato 26 e domenica 27 agosto TorinoToday

Conclusa la prima settimana che ha visto una affluenza di visitatori al disopra di ogni più rosea previsione, il DiVino Etrusco torna domani giovedì 24 agosto, dalle 20,30 all’1 di notte, con una sera ...SBK: Nell’ultimo biennio la malasorte e una serie di brutti infortuni hanno inficiato la giovane carriera del ventenne Andrea Campaci: adesso il ritorno in pista dopo quattro mesi per rilanciarsi nel ...