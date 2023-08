Il vuoto stand-up di Trump da Carlson ruba la scena al dibattito del Gop

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 24 agosto 2023) Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? Vengo. Vengo e mi metto così, vicino a una finestra di profilo in controluce, voi mi fate: "Donald vieni in là con noi dai...". Il memizzabile Nanni Moretti degli anni d’oro applicato a Donald Je alla crisi del partito repubblicano. I candidati si sono riuniti sul palco in Wisconsin, in diretta su Fox News, e, il frontrunner, non è andato. È rimasto in controluce di profilo sulla finestra Twitter di Tucker, fuoriuscito dalla Fox che lo ha reso il più famoso presentatore tv della nuova destra americana, un po’ putiniana e parecchio cospirazionista, ora col beneficio di non essere considerato parte dei network televisivi mainstream. In meno di un’ora l’intervista aveva raggiunto le 73 milioni di visualizzazioni. Mentre in ...