Il vizio di Musk di denunciare chi fa monitoraggio su odio e disinformazione

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il clima è teso nel mondo. Tra l’influenza dell’AI e l’influenza dei social sulle elezioni, in molti si domandano cosa accadrà alle prossime europee e alle elezioni americane del 2024. Oltre alla questione dei Fact Check Files di cui stiamo parlando oggi, Elonsta mettendo in campo – in questi mesi – anche un altro tipo di azione: quella contro chi fadisui social. Lo abbiamo visto con la causa al Center for Countering Digital Hate, celebre realtà che monitora l’online e che è responsabile di diversi rapporti di livello sulle questioni, e lo vediamo con l’intenzione annunciata via Twitter di fare causa alla ONG di Soros (Open Society Foundations) che ha pubblicato un rapporto sugli episodi di ...