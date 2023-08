Il tramonto del romanzo letterario nei consumi culturali italiani

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 24 agosto 2023) «Ogni giornoamo insaziabilmente circa trentaquattro Gigabyte, l’equivalente di centomila parole, grosso modo quante ne contiene un». Così scrive Giovanni Solimine, studioso di editoria e biblioteconomia e presidente della Fondazione Bellonci (Premio Strega), in un saggio di prossima uscita per le edizioni Aras intitolato “Cervelli anfibi, orecchie e digitale. Esercizi di lettura futura”. Illuminante, in senso letterale: ricco di dati e di prospettive sulla rivoluzione della circolazione e delle forme di appropriazione del testo scritto, sull’era della distrazione e su come si sta erodendo – in tutti! – l’abilità della “lettura profonda”. Altra citazione: «In un’epoca in cui svolgiamo molto più rapidamente lavori e attività che in passato richiedevano molto più tempo, la lettura di un libro esige lo stesso numero di ore necessarie uno o ...