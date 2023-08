Il Todi Festival in rampa di lancio

(Di giovedì 24 agosto 2023) ... Sara Bertelà, Roberto Biselli, il balletto What's Your nAIM della Cornelia Dance Company Performing Arts, e molti altri: per il programma completo si rimanda al sito Web: https://www..it ...

Tra questi, il, nello scenario incomparabile della cittadina umbra. Giunta alla 37a edizione, è una delle manifestazioni con più radicata identità, che si segnala per l'offerta ...Torna2023 , una delle rassegne di arte, musica e cultura più importanti dell'estate. Ecco le novità di questa edizione, dall'omaggio di Iaia Forte a Patrizia Cavalli fino al nuovo spettacolo ...WHAT'S YOUR nAIM di Edoardo Guarducci , con la coreografia di Cornelia Dance Company , sarà protagonista della XXXVII edizione dinella serata di Domenica 27 Agosto al teatro Comunale di. Dopo molti annitorna quindi a cimentarsi in una propria produzione, curandone tutti i dettagli, dall'...

ULTIME LUNE D'ESTATE, TEATRO A TODI FESTIVAL E NELLE ... GLI STATI GENERALI

Al via la XXXVII edizione di Todi Festival, kermesse di teatro, musica e arti visive, fondata nel 1987 da Silvano Spada, che si terrà dal 26 agosto al 3 settembre. Si apre con l’omaggio di Iaia Forte ...Dopo molti anni, e svariate co-produzioni, il Todi Festival torna a cimentarsi in una propria produzione, curandone tutti i dettagli, dall’ideazione alla distribuzione, sia in Italia che all’estero.