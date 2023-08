Il Todi Festival in rampa di lancio

Il mago del camouflage Liu Bolin in mostra a Firenze e gli altri eventi da non perdere "Hiding in Florence" a Firenze; "La luna nel Pozzo" a Caorle (Venezia); ""; "Accadde in Versilia. Il tempo di Plinio Nomellini, Lorenzo Viani, Moses Levy" a Forte dei Marmi (Lucca); "Fluidity, corpo spazio movimento" a Cagliari di Emilia Grossi L iu Bolin, l'...WHAT'S YOUR nAIM di Edoardo Guarducci, con la coreografia di Cornelia Dance Company, sarà protagonista della XXXVII edizione dinella serata di Domenica 27 Agosto al teatro Comunale di. Dopo molti annitorna quindi a cimentarsi in una propria produzione, curandone tutti i dettagli, dall'...Nell'ambito del, anche Slow Food si impegna, insieme all'amministrazione comunale, per una riflessione a tutto campo sulla qualità del cibo e del sistema alimentare locale proponendo il Mercato della ...

La prima giornata del Todi Festival 2023: da Padre Enzo Fortunato allo spettacolo dedicato a Patrizia Cavalli

Al via la XXXVII edizione di Todi Festival, kermesse di teatro, musica e arti visive, fondata nel 1987 da Silvano Spada, che si terrà dal 26 agosto al 3 settembre. Si apre con l’omaggio di Iaia Forte ...Todi Festival continua quindi a rivendicare dinamismo, novità e freschezza, anche confermando il suo indirizzo verso opere inedite, debutti nazionali ed esclusive regionali, con la contaminazione tra ...