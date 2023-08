Il successo del libro di Vannacci? La pazienza è finita

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 24 agosto 2023) È evidente a chiunque abbia occhi per vedere e orecchie per ascoltare: le frasi scritte dal generalein un suoautoprodotto (“Il mondo al contrario”) e ribadite con nonchalance in diretta tv rasentano il grottesco. Ed è altrettanto evidente che chi indossa un’uniforme (o un toga, non dimentichiamolo) debba agire nell’interesse dell’intera nazione, dunque anche nell’interesse degli individui per cui prova disprezzo. Un pubblico ufficiale Come abbiamo già scritto su questo sito, fortunatamente nelle democrazie liberali è garantito il diritto all’odio nelle sue varie declinazioni purché esso non varchi i confini della legalità (dirlo non significa sdoganare fenomeni come il razzismo e l’omofobia da un punto di vista culturale ed etico, ma riconoscerne la piena legittimità da un punto di vista legale). Tuttavia, anche se in Italia ...