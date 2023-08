Il Ritorno di “Broken Sword” | Nuovo Capitolo e Rimasterizzazione 4K dell’ombra dei templari

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 24 agosto 2023) Dopo un decennio di attesa, i fan della celebre serie di avventure punta e clicca “” possono finalmente esultare. Lo studio di gioco britannico Revolution Software ha annunciato novità entusiasmanti per gli appassionati di lunga data e per i nuovi giocatori: non solo è in lavorazione il sestointitolato “– Parzival’s Stone“, ma è anche in arrivo una completain 4K del gioco originale del 1996, “L’ombra dei“. Entrambe le iniziative sono previste per diverse piattaforme, inclusi dispositivi mobili, console e PC Windows. Mentre l’uscita di “– Shadow of the Templars: Reforged” è prevista per l’inizio del 2024, la data di lancio di “Parzival’s Stone” deve ancora ...