Il raro cucciolo albino di puma nato in Nicaragua

Attira l'attenzione irresistibile dei visitatori che sperano di dargli un'occhiata: è undi puma, completamente bianco, unico albino della cucciolata nata allo zoo Thomas Belt a Juigalpa, in Nicaragua. L'albinismo è una mutazione rara soprattutto in questi felini, e lo zoo sta ...Un minuscolo puma bianco dal naso rosa si annida vicino alla madre e ai fratelli allo zoo Thomas Belt di Juigalpa, nel Nicaragua centrale. Si dice che questofelino di un mese sia il primo puma albino del Paese centroamericano nato in cattivita'. 24 agosto 2023Sanno che la vita da adulti è dura Vladimir Astapkovich/Sputnik Essendo un animale, della vita ... Ecco un video in cui la madre allatta il suogià parecchio cresciuto e lo lecca ...

