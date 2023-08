Il ragazzo e l' airone | svelata la data di uscita in Italia del nuovo film di Hayao Miyazaki

(Di giovedì 24 agosto 2023) Ile l', ildiha finalmente unaufficiale diin, dove verrà distribuito da Lucky Red. Ile l', precedentemente chiamato How Do You Live? è l'ultimo attesissimodi, e per alcuni il suo canto del cigno. Il, già uscito in anteprima in Giappone con grande successo, sarà ildi apertura al Festival internazionale deldi Toronto 2023. Ora finalmente Ile l'ha anche unadiufficiale in. ...

Ile l', precedentemente chiamato How Do You Live è l'ultimo attesissimo film di Hayao Miyazaki , e per alcuni il suo canto del cigno . Il film, già uscito in anteprima in Giappone con ...A dieci anni da Si alza il vento , Hayao Miyazaki torna in sala con un nuovo film, Ile l'. Ed è stato annunciato come il suo ultimo film. Uscito nelle sale giapponesi lo scorso 14 luglio, ha conquistato il box office fin dal primo weekend con 11,3 milioni di dollari e ...C'è una data di uscita italiana e un titolo per l'attesissimo nuovo film (speriamo non l'ultimo come pure si dice) del maestro dell'animazione Hayao Miyazaki. Si intitola Ile l'e sarà distribuito dal 1 gennaio 2024 in Italia da Lucky Red, da sempre in rapporto con Studio Ghibli. A dieci anni dal suo ultimo lungometraggio Si alza il vento e dopo aver ...

Hayao Miyazaki, il suo film Il ragazzo e l'airone uscirà in Italia il 1° gennaio 2024 WIRED Italia

Il ragazzo e l'airone, il nuovo film di Hayao Miyazaki ha finalmente una data ufficiale di uscita in Italia, dove verrà distribuito da Lucky Red.Abbiamo finalmente una data di uscita italiana per Il ragazzo e l'airone! Notizie su videogiochi, tech, serie Tv e cinema da Hynerd.it ...