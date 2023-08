Il problema oggi non è solo Gabri Veiga

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 24 agosto 2023) Quali grane sono state risolte in questa sessione? Sarebbe sbagliatissimo cambiare completamente visione. La trattativa dell’estate è saltata, più che soffermarsi sulle modalità e sulla lunghezza, manovra più intelligente sarebbe quella di analizzare la strategia globale a sette giorni esatti dalla chiusura del mercato. Torniamo alla domanda di partenza: “Quali grane sono state risolte ad?”. Osimhen? Non ha ancora firmato il rinnovo. Sembra vicino, vicinissimo. Ma le parole del nigeriano dopo la gara col Frosinone hanno destato qualche perplessità. Lozano? Si sta provando a cederlo ovunque ma senza riuscirci. Zavorra salariale, praticamente fuori rosa e senza un sostituto. Alternative a Lobotka e Di Lorenzo? Due giocatori FONDAMENTALI adnon hanno alternative concrete. Ostigard in mediana è stato un segnale provocatorio ...