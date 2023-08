Il principe Harry rivela il lavoro dei sogni che re Carlo gli ha proibito di fare

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 24 agosto 2023) Oggi l’attività principale delè legata al suo ente benefico e ai progetti che gli stanno a cuore. Anche se non è più un membro attivo della Famiglia Reale, il duca di Sussex svolge unmolto simile a quello dei suoi familiari, fatta eccezione per la pubblicazione di libri e documentari sulla sua vita. In passato, però, ha sognato di potersi svincolare dal destino già scritto per lui e aveva un sogno nel cassetto da cui relo ha allontanato. Alcuni potrebbero pensare che ilaveva il sogno di rimanere nell’esercito, dato il suo grande amore per le forze armate. Il duca di Sussex, infatti, ha collezionato diversi momenti importanti della sua carriera durante il suo periodo di servizio decennale nell’esercito britannico. In diverse interviste, ...