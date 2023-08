Il potere dei soldi di Pechino sul consenso del Sud globale | il “sogno sino-africano” di Xi al vertice dei Brics

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 agosto 2023) Tra incertezze interne, sfide esterne, e misteriosi imprevisti, la Cina continua a tessere la sua tela geopolitica nel cosiddetto Sud. L’area del mondo balzata al centro dell’agenda cinese dalla fine del Covid. Dopo l’Asia centrale e il Medio Oriente, questa settimana Xi Jinping è volato in Sudafrica per partecipare aldei. Non solo è appena la seconda volta dall’inizio dell’anno che il presidente cinese – accolto in Russia a marzo – si è recato all’estero. Per Xi è anche la prima vera apparizione pubblica dopo il ritiro estivo a Beidaihe, la nota meta vacanziera dove quest’anno i leader cinesi hanno avuto molto poco tempo da dedicare al relax tra alluvioni record e rallentamento dell’economia. Basterebbe quindi il contesto generale per intuire l’importanza attribuita daalla missione ...