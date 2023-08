(Di giovedì 24 agosto 2023) Con due interventi molto duri rivolti al Consiglio di sicurezza dell’Onu, martedì sera gli Stati Uniti e le stesse Nazioni Unite hanno scaricato Abdulhamid Dabaiba, il premier di Tripoli su cui per... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il piano americano in Libia: un nuovo governo tecnico, poi il voto Il Foglio

Secondo gli alleati gli ucraini dovrebbero concentrare le brigate a sud riducendo l’impegno a Est per tagliare le linee di comunicazione che portano in Crimea ...L’attività diplomatica degli Stati Uniti per la pace tra Gerusalemme e Riad ricorda quella delle grandi potenze in Medio Oriente e Asia centrale durante il ...