Il Patto di stabilità | alla ricerca del compromesso con l’Ue Tajani | «Troppo severi | Gentiloni difenda l’Italia»

(Di giovedì 24 agosto 2023) La speranza nel governo Meloni è solo una: arrivare a unper un nuovodi. L’obbiettivo è trovare una sponda con Francia e Spagna, che chiedono insieme all’applicazione di nuove regole in qualche modo l’introduzione di una golden rule su alcune spese di investimento. La ricostruzione che viene fatta oggi sul Corriere della Sera riguarda proprio le richieste italiane, soprattutto in sede Ecofin, la riunione periodica dei ministri dell’Economia,quale prende parte il ministro Giancarlo Giorgetti. In primis lo scorporo degli investimenti su transizione green e digitalizzazione, oltre che quelli relativiDifesa. «Non ha senso che questo tipo di investimenti, soprattutto le risorse che in questi settori riguardano il Pnrr, finiscano con il fare nuovo debito, sarebbe ...

Sarà su più fronti: oltre alla legge di Bilancio, le parti si confronteranno sul rebus per la ratifica della riforma del Mes , sul nuovodie le regole per la gestione dei conti ...... ache la rendita a calcolo non sia inferiore a 1,5 volte l'importo della pensione sociale (...puramente contributivo è sostenibile solo se inserito in un mercato del lavoro basato sue ......e Germania' 'La Commissione europea rispetto a qualche anno fa ha completamente cambiato paradigma rispetto alla clausola generale che non si è applicata in questi anni per ildie ...