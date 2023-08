Il padre di Mahmood | “Non l’ho abbandonato | ecco perchè gli ho chiesto di cambiare cognome”

(Di giovedì 24 agosto 2023) Nel 2019 dopo aver vinto per la prima volta il “Festival di Sanremo” nella categoria Campioni con il brano “Soldi”, Alessandro Mahmoud in artemanifestò il desiderio di riabbracciare ildopo anni di abbandono e silenzio. “Non si è fatto vivo ancora – confidò a “Chi” dopo la vittoria – Ma se non dovesse succedere, non fa nulla”. Ahmed Mahmoud,del cantante, ha rilasciato un’intervista a “Il Giorno” in cui nega di avereil figlio. Sardo di madre ed egiziano diè nato 30 anni fa nel quartiere popolare del Gratosoglio a Milano. Ahmed, 63 anni, è arrivato in Italia dall’Egitto quasi 40 anni fa. Oggi vive in una casa popolare del quartiere Corvetto, periferia Sud di Milano, con la sua quarta moglie e sua figlia. “Lavoro in ...

