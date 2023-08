Il nostro segreto? Non piegarci all' Europa Mantovano | la differenza tra destra e sinistra

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il governo e suoi rapporti con l'; le sfide del nuovo Piano Mattei e della natalità; un passaggio politico sui servizi segreti e una strigliata al Fondo monetario internazionale per il suo atteggiamento nei confronti della crisi tunisina. Sono i temi principali che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo, ha toccato durante il suo intervento al Meeting di Rimini. Un lungo colloquio con il direttore della Fondazione Meeting per l'amicizia, Emmanuele Forlani, dai toni pacati, ma altrettanto fermi. Sulla credibilità internazionale che il governo si è costruito nonostante gli “allarmi” che ne hanno accompagnato la formazione,ha spiegato come essa «si basa su una serie di fattori. Il primo è quello che l'esecutivo è percepito dai partner internazionali come stabile e destinato a durare. Il ...

