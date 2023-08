Il Napoli vuole rifarsi dopo Veiga | che assist per il nuovo colpo!

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 24 agosto 2023) Hirving Lozano continua ad essere una vera e propria incognita in casa: da lui dipende il destino delcolpo del. Continua ad echeggiare un profondo velo di incertezza sul futuro di Hirving Lozano e ildel presidente Aurelio De Laurentiis. Il calciatore messicano,il rinnovo a ribasso rifiutato, sembra essere finito ai margini della rosa.l’interesse di club arabi e americani, ormai svanito, la società azzurra è all’opera per trovare all’esterno offensivo ex PSV una nuova sistemazione. Il tema legato al rinnovo ha compromesso il futuro di Hirving Lozano con il club azzurro. Infatti, l’attaccante messicano non è riuscito a finire nelle grazie di mister Rudi Garcia, vedendosi messo praticamente ai margini della rosa azzurra. La dimostrazione lampante ...