Il libro omofobo del generale Vannacci è il più venduto in Italia | doppiata l’ultima opera di Michela Murgia

Secondo quanto riportato oggi da Repubblica , nella settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 agosto è proprio ildi Vannacci a occupare il primo posto nella classifica dei libri più venduti. ...... Luca Telese ha parlato del caso Vannacci, il generale finito nella bufera per il suo, 'Il ... Vannacci No, il vero militareera Che Guevara...l'Esercito dopo le polemiche suscitate da alcune frasi deldel generale Vannacci. In un'intervista a La Repubblica, Paglia ha voluto puntualizzare alcuni concetti. "L'Esercito non èné ...

Il libro omofobo del generale Vannacci è il più venduto in Italia ... Open

È Il mondo al contrario, il libro-invettiva dell'ex comandante dei parà della Folgore Roberto Vannacci, il volume di gran lunga più venduto in Italia in questo momento. Le accese polemiche dei giorni ...