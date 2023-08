Il governo abbandona i medici morti per Covid

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 24 agosto 2023) Era il 24 marzo 2020, era appena scoppiata in Italia la pandemia da-19. Su twitter Giorgia Meloni scriveva: “Aumentano i contagi nel personale medico e sanitario italiano. La salute dei nostri eroi che combattono il #coronavirus deve essere priorità del”. Un pensiero, questo, condisivo praticamente da tutti i partiti. Non a caso ilallora presieduto da Giuseppe Conte, proprio nel marzo del 2020, decise di prevedere un fondo ad hoc – inizialmente di 10 milioni di euro, poi rimpinguato per volere dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza, fino ad arrivare a 15 milioni – “per l’adozione di misure di solidarietà per i familiari del personale medico, infermieristico e socio-sanitario, che abbiano contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per ...