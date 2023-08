(Di giovedì 24 agosto 2023) SCENARIO. Più negozi a livello nazionale e provinciale. In Bergamasca in un anno i ricavi da 108 a 190 milioni. Fusini: «Modello che riduce la componente di rischio».

in Africa l'industria di giochi e videogame. Tanto da superare il mercato globale.così tanto che le entrate del settore lo scorso anno sono aumentate dell'8,7%, cresceranno ......In vendita i biglietti per partecipare alla manifestazione che si terrà dal 19 al 21 ottobre all'Allianz - MiCo di Milano.l'offerta dell'evento più importante in Italia dedicato al settore. Tutte le nuove opportunità e le tendenze. Approfondimenti e workshop con esperti e relatori sui temi chive. Proposte al ...Esistono moltiche operano in questo settore: basterà portarli nella propria città. 14) ... proprio per questo,anche il numero di persone che potrebbe aver bisogno di ripararli. Se ...

Il franchising cresce con food e servizi, cala l'abbigliamento L'Eco di Bergamo

La Maison Pasquale Bruni nei primi 6 mesi dell’anno 2023 ha già registrato il fatturato di chiusura anno 2022 e cresce nei mercati internazionali.SCENARIO. Più negozi a livello nazionale e provinciale. In Bergamasca in un anno i ricavi da 108 a 190 milioni. Fusini: «Modello che riduce la componente di rischio». Seguendo il dato nazionale, che f ...