Il dietrofront del generale Vannacci Annullata l’uscita pubblica in Puglia | «Ha una connotazione politica»

(Di giovedì 24 agosto 2023) Prima ha accettato, poi è scoppiata la polemica, e così il controverso Roberto, ormai noto alle cronache per il suo libro omofobo e razzista Il mondo al contrario, ha annullato tutto. «Mi è stato fatto l’invito giorni fa per Ceglie Messapica. Non conoscevo bene la manifestazione e avevo inizialmente dato una disponibilità di massima. Poi, vedendo che è una manifestazione che pur essendo promossa da associazioni ha una, ho deciso di declinare l’invito», ha fatto sapere ildestituito. «Mi riservo di comunicare la cosa agli organizzatori», ha aggiunto. L’invito era per la partecipazione alla kermesse di Affaritaliani, La Piazza-Il bene comune. L’evento giunto alla sua sesta edizione si terrà dal 26 al 28 agosto, e tra gli ospiti ci saranno il vicepremier Matteo Salvini, il ministro ...

Il dietrofront del generale Vannacci. Annullata l'uscita pubblica in ... Open

Il generale Roberto Vannacci, autore del libro Il Mondo al contrario, ha annunciato che non presenzierà alla kermesse di Affaritaliani "La Piazza-Il bene… Leggi ...