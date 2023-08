Il cuore della pallacanestro I campioni più grandi in Versilia per le famiglie alluvionate

(Di giovedì 24 agosto 2023) L'associazione delle leggende internazionali premia gli imprenditori che hanno fatto crescere questo sport e raccoglie fondi per beneficenza. Il racconto dell'ex azzurro Marzorati

Da qui si arriva al cuore della Sicilia: la magica spiaggia (doppia) col mare limpido Balarm.it

ROMA (ITALPRESS) - "Alle 3.36 del 24 agosto di 7 anni fa, una scossa di magnitudo 6.0 squarciò il Centro Italia e il cuore della nostra regione. Nella mia ...Il quartiere di Macchia Romana offre una vita tranquilla e rilassata. Si tratta del luogo ideale per gli studenti, in quanto è adiacente alla sede dell’Ateneo. Conosciuto per le sue ampie aree verdi e ...