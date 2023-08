Il cromosoma Y è stato sequenziato al 100% | ora la mappa del genoma umano è completa

(Di giovedì 24 agosto 2023) Il grande risultato degli scienziati consentirà di far luce sui meccanismi della riproduzione e sull’evoluzione

...delY ha rappresentato una sfida per chi si occupa di genomica, a causa della complessità della sua struttura. Ora che anche quest'ultimo, più sfuggente pezzetto di genoma èdecifrato,...La difficoltà nel sequenziare ilY sta nell'estrema ripetitività delle sue sequenze, di molto superiore a quella degli altri cromosomi. Assemblare i dati derivanti dal suo sequenziamento è ...AGI - Quello che una volta era l'ultima frontiera del genoma umano, ilY, èappena mappato nella sua interezza. Guidati dal National Human Genome Research Institute (NHGRI), un team di ricercatori del National Institute of Standards and Technology (NIST) ...

È stato finalmente decifrato il cromosoma Y umano Focus

Ogni cellula umana contiene 23 coppie di cromosomi. X e Y determinano il sesso maschile o femminile (rispettivamente le coppie XY o XX): è stato ipotizzato che abbiano avuto origine da una coppia di ...Il cromosoma Y sembra non avere più segreti. Gli esperti sono sicuri: "Possiamo identificare ed esplorare numerose varianti genetiche in anticipo".