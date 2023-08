Il caldo africano sta per dirci addio | in arrivo fresco e temporali | ecco quando finirà l' estate

L'anticicloneha i giorni contati. Ilsahariano sta per cedere il passo al ciclone nord europeo. Fino a sabato le condizioni attuali rimarranno invariate. Da domenica brusco calo termico anche di 15 -...Il vento spazzerà via il, provocando un tracollo delle temperature che potrebbero perdere anche 15 - 20°C rispetto a questi giorni....nella morsa del, ma finalmente siamo alla volata finale. Come riporta Arpae Emilia - Romagna , Dalla giornata di domenica si assisterà ad un progressivo indebolimento dell'anticiclone...

Un'estate dal clima e dal meteo incerto. Il caldo sahariano sta per cedere il passo al ciclone nord europeo. Ultimi giorni di sole forte, con temperature che sfioreranno i 40°C e che ...Un'estate dal clima e dal meteo incerto. Il caldo sahariano sta per cedere il passo al ciclone nord europeo. Ultimi giorni di sole forte, con temperature che sfioreranno i 40°C e che ...